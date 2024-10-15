Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
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