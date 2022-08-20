Cumhurbaşkanı Erdoğan üzüm bağına gitti

Feci kazaya neden olan otobüs nasıl devrildi? Yaralı yolcu her şeyi anbean anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YSK'ya yaptığı 'hayatı yalan olan adama bedel ödetin' çağrısına karşılık veren Kılıçdaroğlu: Hiçbir bedel ödetemezsin

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Manisa, Politika, Son Dakika

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