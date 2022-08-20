Cumhurbaşkanı Erdoğan üzüm bağına gitti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan üzüm bağına gitti

20.08.2022 18:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan üzüm bağına gitti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da gerçekleştireceği toplu açılış töreni öncesi üzüm bağlarına gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan üzüm bağına gitti

MANİSA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da gerçekleştireceği toplu açılış töreni öncesi üzüm bağlarına gitti.

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Manisa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan üzüm bağına gitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan üzüm bağına gitti - Son Dakika
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