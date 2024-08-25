Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler Ahlat Komanda Tabur Komutanlığı'nı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Ahlat Komanda Tabur Komutanlığı'nı ziyaret etti. Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte askerlerle bir araya gelerek moral ve motivasyonlarını yükseltti.
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25.08.2024 23:34:09. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler Ahlat Komanda Tabur Komutanlığı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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