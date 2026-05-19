Erdoğan Çocuk Orkestrası Konserine Katıldı
19.05.2026 22:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu konserine katıldı. Emine Erdoğan, sosyal medyada yaptığı paylaşımda çocukların performansını övdü ve sanatın birleştirici gücüne vurgu yaparak onlara güzel bir gelecek diledi.

Emine Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere ilişkin sanal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Emine Erdoğan paylaşımda, "19 Mayıs coşkusunu Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun konseriyle birlikte yaşadık. Çocuklarımızın içtenlikle seslendirdiği her eser, gönüllerimize işledi. Sahnedeki uyumları ve başarılı performansları, sanatın birleştirici gücünü bir kez daha gösterdi. Hepsini sevgiyle kucaklıyor, her birine güzelliklerle dolu bir gelecek diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

