Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Telefon Görüşmesi Yaptı

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. - ANKARA