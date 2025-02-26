Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Telefon Görüşmesi Yaptı - Son Dakika
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