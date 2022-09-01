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Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay'da düzenlenecek 2022-2023 Adli Yıl açılış programında konuştu - Son Dakika

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