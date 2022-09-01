Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay'da düzenlenecek 2022-2023 Adli Yıl açılış programında konuştu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay'da düzenlenecek 2022-2023 Adli Yıl açılış programında konuştu

01.09.2022 19:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay'da düzenlenecek 2022-2023 Adli Yıl açılış programında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay'da düzenlenecek 2022-2023 Adli Yıl açılış programında konuştu "Karşımızdakilerin derdi hukuku kendi ajandalarının bir aracı haline dönüştürmektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay'da düzenlenecek 2022-2023 Adli Yıl açılış programında konuştu

"Karşımızdakilerin derdi hukuku kendi ajandalarının bir aracı haline dönüştürmektir"

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay'da düzenlenecek 2022-2023 Adli Yıl açılış programında konuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay'da düzenlenecek 2022-2023 Adli Yıl açılış programında konuştu - Son Dakika
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