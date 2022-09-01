Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay'da düzenlenecek 2022-2023 Adli Yıl açılış programında konuştu
"Karşımızdakilerin derdi hukuku kendi ajandalarının bir aracı haline dönüştürmektir"
Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay, Politika, Son Dakika
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