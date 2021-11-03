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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşadığımız her tecrübe, atlattığımız her badire milletimizin hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını perçinlemektedir" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşadığımız her tecrübe, atlattığımız her badire milletimizin hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını perçinlemektedir"

03.11.2021 11:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Batı ülkelerinin nüfusunun yaşlanmaya başladığı, doğuda hala eğitim ve altyapı sorunlarının çözülemediği bir dönemde ülkemiz Türkiye, gençlerinden aldığı güçle geleceğine umutla baktığı bir yerde durmaktadır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Batı ülkelerinin nüfusunun yaşlanmaya başladığı, doğuda hala eğitim ve altyapı sorunlarının çözülemediği bir dönemde ülkemiz Türkiye, gençlerinden aldığı güçle geleceğine umutla baktığı bir yerde durmaktadır. Yaşadığımız her tecrübe, atlattığımız her badire milletimizin hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını perçinlemektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) ile Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) Konya'da düzenlediği Türkiye Girişimci Buluşması'na bir video mesaj gönderdi. Türkiye'ye Girişimci Buluşması Zirvesi ve sergisinin girişimciler ve ülke ekonomisi için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Girişimcilik Ödülleri'ne layık görülen iş insanlarımızı tebrik ediyorum. Bu yıl fikirden girişime teması ile yapılan zirveye görüşleri, değerlendirmeleri, birikimleri, ürünleri ile katkı veren tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum. Girişimcilik milletimizin özünde var olan bir özelliktir. Gerekli altyapıyı, eğitimi, imkanı sunduğumuzda milletimizin her ferdinin girişimcilik ve yenilikçilik konusunda son derece üretken olabildiğini biliyoruz" dedi.

Küresel yönetim ve ekonomi sisteminde köklü bir değişimin yaşanmaya başladığı şu dönemde girişimcilik ve yenilikçiliğin çok büyük fırsatlar getirdiğini ifade eden Erdoğan, "Geçtiğimiz 19 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma altyapısı üzerinde 2023 hedeflerimize ulaşarak ve ardından 2053 vizyonumuzu hayata geçirerek bu fırsatları değerlendirmenin gayreti içindeyiz. Yeşil kalkınma devrimiyle ilk müjdesini verdiğimiz yeni vizyonumuzun şekillenmesinde kamudan özel sektöre herkese çok önemli görevler düşüyor. Küresel üretim ve lojistik merkezlerinin yeniden oluştuğu, dijitalleşme ve teknoloji temelli bir ekonomi işleyişinin güçlenmeye başladığı bir süreçte yapılan zirvenin hepimiz için yol gösterici sonuçların doğmasına vesile olacağına inanıyorum. Bu çerçevede özellikle gençlerimizden çok büyük beklentilerimiz var" diye konuştu.

Türkiye'nin gençlerinden aldığı güçle geleceğe daha umutla baktığını söyleyen Erdoğan, "Batı ülkelerinin nüfusunun yaşlanmaya başladığı, doğuda hala eğitim ve altyapı sorunlarının çözülemediği bir dönemde ülkemiz Türkiye gençlerinden aldığı güçle geleceğine umutla baktığı bir yerde durmaktadır. Yaşadığımız her tecrübe, atlattığımız her badire milletimizin hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını perçinlemektedir. Anadolu'daki ilk devletimiz Selçuklu'nun başkenti Konya'da düzenlenen Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için hepimize ilham verecektir. Bir kez daha zirvenin başarılı geçmesini diliyorum. Girişimci İşadamları Vakfımız ile Türkiye Gençlik Vakfımız başta olmak üzere bu hayırlı programın gerçekleştirilmesinde emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yaşadığımız her tecrübe, atlattığımız her badire milletimizin hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını perçinlemektedir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşadığımız her tecrübe, atlattığımız her badire milletimizin hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını perçinlemektedir" - Son Dakika
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