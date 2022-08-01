Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlattıklarını, projeyle ilgili hazırlıkların bitmek üzere olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Dünyanın her yerinde etkisi görülen enflasyon ve döviz kuru kaynaklı sorunlara karşı aldıkları makroekonomik tedbirleri, bankacılık uygulamalarıyla desteklediklerini vurgulayan Erdoğan, "Milli paramızla tasarrufu teşvik için başlattığımız kur koruma mevduat ve katılım hesapları çok büyük ilgi gördü. Kredileri yatırımı, istihdamı ve üretimi teşvik edecek alanlarda olabildiğince genişletiyor, buna karşılık enflasyona ve döviz kuruna olumsuz etki edecek alanlarda da sınırlandırıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılın 7 aylık döneminde Türk lirası ticari kredi rakamının 2,7 trilyon liraya yükseldiğini, ekonomiye dinamizm sağlayan KOBİ'lere kullandırılan kredilerdeki artışın ise 384 milyar liraya ulaştığını aktardı.

Ziraat Bankası vasıtasıyla çiftçilerin kullandığı kredi miktarının yüzde 85'i sübvansiyonlu olmak üzere 152 milyar liraya ulaştığını belirten Erdoğan, "Ticari kredilerde ilk sırayı imalat sanayi alıyor. Amacımız, tüm kesimleri yaşanan küresel şoklara karşı destekleyerek, istihdamın ve üretimin kesintisiz artışını sağlamaktır. Önümüzdeki süreçte bu amaçla hayata geçireceğimiz arz güvenliğiyle fiyat istikrarını birlikte gerçekleştirecek, tüm ihtimalleri hesaba katan yeni adımların hazırlıklarını da sürdürüyoruz. İnşallah yeni yılın ilk aylarıyla birlikte enflasyonun belirgin bir düşüş trendine gireceğini ümit ediyoruz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, vatandaşları enflasyona ezdirmeme sözlerini, diğer alanlarla birlikte konut sektöründe de yerine getirecek yeni projeler geliştirdiklerini, son 20 yılda Türkiye'de en büyük değişimleri gerçekleştirdikleri alanlardan birinin de şehircilik olduğunu, TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 170 bin vatandaşı, çevre düzenlemeleri ve sosyal donatılarıyla ev sahibi yaparak ekonomik, sağlıklı ve güvenli konut üretiminde dünyada eşi benzeri olmayan bir başarı ortaya koyduklarını, yaklaşık 1,5 yıl önce 100 bin sosyal konut inşası için çıkılan çağrıya 10 katından fazla talep alındığını hatırlattı.

"Projeyle ilgili hazırlıklar bitmek üzeredir

Türkiye'nin tüm illerinde hız kesmeden toplu konut projelerini sürdürdüklerini aktaran Erdoğan, pek çok ilde şehir içinde kalan sanayi alanlarını dışarıya taşıdıklarını, bu konudaki talepleri de süratle yerine getirdiklerini anlattı. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şimdi de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bu projeyle ilgili hazırlıklar bitmek üzeredir. Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız. Sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak bu konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacaktır.

Amacımız, salgın döneminde daralan konut arzını hızla artırarak, hem inşaat sektörünü canlandırmak, hem de insanımızın erişebilir şartlarda ev sahibi olmasını temin etmektir. Bu adım, son dönemde ciddi şikayet konusu olan kiraların da düşmesine yol açacaktır. Her zaman olduğu gibi bu projede de şehit yakınları ve gazilerimiz ile emeklilerimize özel bir kontenjan ayıracağız. Ayrıca ilk defa evlenen gençlerimiz de bu projede kota sahibi olacaktır. Önümüzdeki ay bir tanıtım toplantısıyla tüm detaylarını milletimize duyuracağımız bu konut kampanyasının şimdiden ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Projenin yürütücüsü olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile TOKİ'yi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

"Seyahatsever uygulamasında yaş aralığını 18-30'a yükselttik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gençlik ve Spor Bakanlığının Türkiye'yi gezmeye çıkan gençlere yurtların kapılarını açan "Seyahatsever" uygulamasına oldukça fazla talep geldiğini belirterek, "Gençlerimizin bu imkandan daha fazla katılımla istifadesini sağlamak için onlardan gelen istekler doğrultusunda yaş aralığını 18-25'ten, 18-30'a yükselttik. Böylece 1 Eylül tarihine kadar gençlerimizin yurtlarımızda konaklayarak diledikleri gibi ülkemizi gezmelerine imkan sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sporda başarı çıtasının her geçen gün daha yükseğe çıkartıldığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

" Konya'da 9-18 Ağustos tarihleri arasında ev sahipliği yapacağımız 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın hazırlıklarını önemli ölçüde tamamladık. Bu oyunlar için 56 ülkeden 4 bin 200 sporcu ve heyet üyesi ile on binlerce sporsever Konya'ya gelecek. İslami Dayanışma Oyunları için Konyamıza kazandırdığımız tesisler daha sonra hem şehirdeki gençlerimize hizmet edecek hem de benzer organizasyonlar için kullanılacaktır. Dünya çapında ses getireceğine inandığım bu oyunlar için ülkemizde misafir edeceğimiz kafilelere şimdiden hoş geldiniz diyor, sporcularımıza başarılar diliyorum."

Erdoğan, Manş Denizi'ni aşan en genç Türk yüzücü Aysu Türkoğlu'nu kutlayarak, "Kızımızı şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Bu bir rekor, bizler için de ayrı bir gurur vesilesi aynı şekilde ailesini ve hocalarını kutluyorum." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

(Bitti)