Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ile görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak konuların ele alınması amaçlandı.
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26.04.2024 21:41:22. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters'i kabul etti - Son Dakika
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