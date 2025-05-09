Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor"
"Depremin yaralarını hızla sararken geçen yıl başlattığımız harcama disiplini ve tasarruf tedbirlerini bu yıl aynı kararlılıkla sürdürüyoruz"
"Son 1 buçuk aydır ortaya çıkan dalgalanmalara karşı başarılı sınav verdik"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurulunda önemli açıklamalarda bulundu
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor' - Son Dakika
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