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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Yunan gazeteci arasında gülümseten diyalog: Artık güzel haberler yaparsın - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Yunan gazeteci arasında gülümseten diyalog: Artık güzel haberler yaparsın

Yunanistan'da temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracına binerken kendisine Türkçe "Hoş geldiniz" diyen Yunan gazeteciyle sohbet etti. Erdoğan "Artık güzel haberler yaparsın" ifadelerini kullanırken o anlar kameralara da yansıdı.

07.12.2023 - 15:02,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüşmeye geçtiği sırada kendisine Türkçe seslenerek "Hoş geldiniz" diyen Yunan gazeteciyle selamlaştı. Erdoğan gazeteciye "Artık güzel haberler yaparsın" diyerek takıldı.

TÜRKÇE SELAM VEREN GAZETECİYLE KONUŞTU

Yunanistan'a resmi ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ile görüşmesinin ardından Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüşeceği başbakanlık binasına geçtiği sırada kendisine Türkçe seslenen Yunan gazeteciye selam verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hoş geldiniz" diyen gazeteci Manolis Kostidis'e "Hoş bulduk, nasılsınız? Artık güzel haberler yaparsın" şeklinde cevap verdi. Erdoğan, kısa süreli konuşmanın ardından Kostidis'i eliyle selamlayarak yürümeye devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan gazetecinin 'Hoş geldiniz' sözlerini yanıtsız bırakmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan gazetecinin 'Hoş geldiniz' sözlerini yanıtsız bırakmadı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Necati Kaya: Desene 19 uncu Adacık,kayalık dolayısı ile mavi vatan yine gidiyor bu güzel haberle. Yanıtla 5 21

Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Yunan gazeteci arasında gülümseten diyalog: Artık güzel haberler yaparsın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Yunan gazeteci arasında gülümseten diyalog: Artık güzel haberler yaparsın - Son Dakika
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