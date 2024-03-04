Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Telefon Görüşmesi Yaptı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Telefon Görüşmesi Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

04.03.2024 15:14  Güncelleme: 15:16
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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