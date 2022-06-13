Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak'ta - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak'ta

13.06.2022 22:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak'ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle Filyos Limanı'na indi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle Filyos Limanı'na indi.

Karadeniz Gazı denize ilk boru indirme ve kaynak töreni için Zonguldak'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın helikopteri Filyos Limanı'na iniş gerçekleştirdi. Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra bazı bakanlar eşlik etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Fuat Oktay ile birlikte brifing çadırına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan; burada çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra tören alanına geçecek. - ZONGULDAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak'ta
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak'ta

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz, Zonguldak, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak'ta - Son Dakika

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