Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erzincan'daki maden kazasıyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erzincan'daki maden kazasıyla ilgili açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erzincan\'daki maden kazasıyla ilgili açıklama yaptı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erzincan İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini ve hadisenin soruşturulduğunu belirtti. Altun, madencilerin kurtarılması için tüm kurum ve kuruluşların koordinasyon halinde çalıştığını ifade etti. Vatandaşlara, resmi kanallar dışında doğruluğu teyit edilmemiş sosyal medya içeriklerine itibar etmemeleri çağrısında bulundu.

13.02.2024 18:41
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erzincan İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımız, madenci kardeşlerimizin kurtarılması ve bu elim olayın aydınlatılması için yapılan çalışmaları yakından takip etmektedir. Hadise bütün boyutlarıyla soruşturulmaktadır." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda meydana gelen toprak kaymasından etkilenen madencilerin sağ salim kurtarılması için tüm kurum ve kuruluşların tam koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, madenci kardeşlerimizin kurtarılması ve bu elim olayın aydınlatılması için yapılan çalışmaları yakından takip etmektedir. Hadise bütün boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyoruz. Vatandaşlarımızın resmi kanallar yoluyla teyit edilmemiş ve doğruluğundan emin olunmayan sosyal medya içeriklerine itibar etmemesi, doğru bilgi için resmi kanalları takip etmesi önem arz etmektedir. Allah ülkemizi tüm kazalardan muhafaza eylesin. Geçmiş olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erzincan'daki maden kazasıyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erzincan'daki maden kazasıyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
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