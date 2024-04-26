Cumhurbaşkanı'nın ABD ziyareti ileri bir tarihe ertelendi

Politika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Cumhurbaşkanımızın 9 Mayıs günü ABD'ye yapması planlanan ziyaret, programların uyuşmaması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir" dedi.

Dışişleri Sözcüsü Keçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 9 Mayıs günü ABD'ye yapması planlanan ziyaret, programların uyuşmaması nedeniyle, her iki taraf için uygun olacak ileri bir tarihe ertelenmiştir. Türkiye ve ABD arasında üst düzey diyalog devam edecektir" dedi. - ANKARA