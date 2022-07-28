Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da toplu açılış törenine katılacak, fındık fiyatlarını açıklayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da toplu açılış törenine katılacak, fındık fiyatlarını açıklayacak

28.07.2022 15:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da toplu açılış törenine katılacak, fındık fiyatlarını açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Temmuz Cumartesi günü saat 16.00'da Ordu'da toplu açılış törenine katılacak, fındık fiyatlarını açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Temmuz Cumartesi günü saat 16.00'da Ordu'da toplu açılış törenine katılacak, fındık fiyatlarını açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3,5 yıl sürenin ardından Ordu'da partililer ve vatandaşlar ile buluşacak. Altınordu ilçesinde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda fındık fiyatını açıklayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3,5 yıl süre zarfında 223 kurum ve kuruluş tarafından yapılan hizmetlerin toplu açılış törenini gerçekleştirecek, Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynağı olan fındığın 2022 hasat sezonu öncesinde fiyatını açıklayacak.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 30 Temmuz Cumartesi günü toplu açılış töreni vesilesiyle Ordumuza teşrif edeceklerdir. Tüm halkımız davetlidir" açıklamasında bulundu.

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ili ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız öncelikle burada toplu açılış törenine katılacak. Bu törende, yaklaşık 223 kurum ve kuruluşun son 3,5 yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğu icraatlarımızın içerisinde var olan açılış olacak, bu icraatlar maliyeti de yaklaşık 6 milyar TL'dir. Bunların açılışını yapacağız, sonrasında partililerimiz ile buluşacak ve akabinde de bölgemizi ilgilendiren ve yaklaşık 8 milyon insanı ilgilendiren fındığın fiyatı açıklanacaktır. Cumhurbaşkanımız, bütün Karadeniz Bölgesi'ne fındık fiyatını buradan duyuracak" dedi.

Tomakin, il genelinde fındık hasat sezonu öncesi yoğun bir kalabalık olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yoğun bir katılım karşılayacağını da sözlerine ekledi. - ORDU

YORUMLAR
500
FINDIKTA, 65 LİRA TABAN FİYAT BEKLENTİSİ FINDIKTA, 65 LİRA TABAN FİYAT BEKLENTİSİ Cumhurbaşkanı, fındık fiyatını Ordu'da açıklayacak Cumhurbaşkanı, fındık fiyatını Ordu'da açıklayacak
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Ordu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da toplu açılış törenine katılacak, fındık fiyatlarını açıklayacak - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:36 Ümit Özdağ'dan gençlere tehlikeli seçim günü çağrısı: Anne ve babanızı ikna edemezsiniz eve kilitleyin, oy kullanamasınlar
15:17 Aşırı sıcaktan bitkin düşen leylekler tedavi altına alındı
15:11 Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra "Vladimir Putin" tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi
14:55 Nurgül Yeşilçay bikinili halini paylaştı: Çok sıcak
14:51 Türk-İş üyeleri, Nakliyat-İş üyesi işçilerinin bıraktığı siyah çelenk sonrası el hareketi yapıp küfretti
14:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda sektöründe çalıştığı zaman tanıdığı Hacı Nimet Kaya'nın cenaze töreninde
14:26 Milli voleybolcu Saliha Şahin, Zehra Güneş ile kıyaslanıyor
14:22 Samsunlu genç feci halde bulundu! Anten kablosu ile kendini asmış
14:22 Herkesin merak ettiği o soru Merkez Bankası Başkanı'na soruldu: Herkes faiz artırırken biz neden indiriyoruz?
14:16 Antalya'da şortunu çıkartıp süs havuzuna giren genç kız polisi alarma geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 15:53:14. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da toplu açılış törenine katılacak, fındık fiyatlarını açıklayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement