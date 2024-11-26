Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Asırlardır Müslümanlara sadece fiilen değil, manen ve fikren de saldırılmaktadır. Son yıllarda zirve noktasına ulaşmıştır"

"Dijital hareket yeryüzündeki tüm dinleri yıpratmak suretiyle yeni bir yapay din oluşturma gayreti içindedir"

" Batı uygarlığı büyük bir gürültüyle çökerken bizim insanı, ilahı aşk medeniyetimiz daha güçlü bir şekilde şaha kalkacaktır"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 7. Din Şürası'nda konuştu.