Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Asırlardır Müslümanlara sadece fiilen değil, manen ve fikren de saldırılmaktadır. Son yıllarda zirve noktasına ulaşmıştır"
"Dijital hareket yeryüzündeki tüm dinleri yıpratmak suretiyle yeni bir yapay din oluşturma gayreti içindedir"
" Batı uygarlığı büyük bir gürültüyle çökerken bizim insanı, ilahı aşk medeniyetimiz daha güçlü bir şekilde şaha kalkacaktır"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 7. Din Şürası'nda konuştu.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Asırlardır Müslümanlara sadece fiilen değil, manen ve fikren de saldırılmaktadır. - Son Dakika
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