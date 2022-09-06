Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te resmi törenle karşılandı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te resmi törenle karşılandı

06.09.2022 13:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Balkan turu kapsamında ilk durağı Bosna Hersek'e geldi. Erdoğan'ı taşıyan uçak TSİ 13.00 sıralarında Saraybosna'ya indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Saraybosna'da, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunduğu törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan askeri kıtayı selamladı. Törenin ardından Erdoğan'a Bosna Hersek heyeti tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek temasları kapsamında Devlet Başkanlığı Konseyi'nin üç üyesi ile görüşecek.

Erdoğan, Bosna Hersek temaslarını tamamlamasının ardından Sırbistan ardından da Hırvatistan'ı ziyaret edecek. - SARAYBOSNA

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Saraybosna, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te resmi törenle karşılandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te resmi törenle karşılandı - Son Dakika
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