Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Medeniyet Üniversitesi'nde) Bir milyon cilt basılı kitabı ve aynı anda 3 bin kişiye hizmet verecek, ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz"

"Bu yıl sonuna kadar inşallah o da bitiyor, İstanbul'da Rami Kışlası'nı, çok daha büyük bir kütüphaneye dönüştürmek için çalışıyoruz"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.