Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Medeniyet Üniversitesi'nde) Bir milyon cilt basılı kitabı ve aynı anda 3 bin kişiye hizmet verecek, ülkemizin en büyük... - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Medeniyet Üniversitesi'nde) Bir milyon cilt basılı kitabı ve aynı anda 3 bin kişiye hizmet verecek, ülkemizin en büyük...

12.08.2022 16:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Medeniyet Üniversitesi'nde) Bir milyon cilt basılı kitabı ve aynı anda 3 bin kişiye hizmet verecek, ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz" "Bu yıl sonuna kadar inşallah o da bitiyor, İstanbul'da Rami Kışlası'nı, çok daha büyük bir kütüphaneye dönüştürmek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Medeniyet Üniversitesi'nde) Bir milyon cilt basılı kitabı ve aynı anda 3 bin kişiye hizmet verecek, ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz"

"Bu yıl sonuna kadar inşallah o da bitiyor, İstanbul'da Rami Kışlası'nı, çok daha büyük bir kütüphaneye dönüştürmek için çalışıyoruz"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Aynı anda 3 bin kişiye hizmet verebilecek fiziki büyüklüğü ile ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Aynı anda 3 bin kişiye hizmet verebilecek fiziki büyüklüğü ile ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz' CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KİTAP SAYISINI KISA SÜREDE 3 KAT ARTTIRARAK 70 MİLYONA ÇIKARDIK (1) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KİTAP SAYISINI KISA SÜREDE 3 KAT ARTTIRARAK 70 MİLYONA ÇIKARDIK (1)
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Medeniyet Üniversitesi'nde) Bir milyon cilt basılı kitabı ve aynı anda 3 bin kişiye hizmet verecek, ülkemizin en büyük... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Medeniyet Üniversitesi'nde) Bir milyon cilt basılı kitabı ve aynı anda 3 bin kişiye hizmet verecek, ülkemizin en büyük... - Son Dakika
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