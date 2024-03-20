Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burdur Valiliği\'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdur Valiliği'ni ziyaret etti.
Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinginin ardından Valiliğe geçti.
Burada, tören mangasını selamlayan Erdoğan, Vali Türker Öksüz'den çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Ziyarette Vali Öksüz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.
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Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Birol Aydın, Bakırköy ve Küçükçekmece ilçelerinde seçim çalışmalarına devam etti. Aydın, esnaf ziyaretleri ve seçim standı ziyaretinin ardından Küçükçekmece'de vatandaşlarla sohbet etti ve mahalle muhtarını ziyaret etti. Aydın, konuşmasında yeni bir anlayışa ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, umudun yeşertilme dönemi olduğunu belirtti.
AK Parti'nin Merkezefendi ve Pamukkale Belediye Başkan Adayları Ekrem Başer ile Halil Pekdemir, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Haftası nedeniyle Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği'ni ziyaret etti. Her iki aday da görev süreleri boyunca şehit yakınları ve gazilere kapılarının her zaman açık olacaklarını söyledi.
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