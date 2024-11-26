Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Coğrafyamızdaki birlik ve huzuru bozmak isteyenler, doğrudan doğruya inancımıza saldırmaktadır"

"Türkleri, Kürtleri ve Arapları bir arada tutan ortak dinimizdir"

"Tıpkı 28 Şubat dönemindeki gibi belli toplumlarımız adeta öcü gibi gösterilmekte, tahrik edilmektedir. Buna sessiz kalmamız mümkün değildir"

"3-5 kendini bilmezin reyting yapmasına müsaade etmeyiz. Bu tür girişimler milli güvenlik sorunudur, RTÜK başta olmak üzere bu konularda hızlı tedbirleri ele almalıdır"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 7. Din Şürası'nda konuştu.