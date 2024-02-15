Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizlililer ile buluşacak

Erzincan'da toprak kayması yaşanan altın madeni sahasında yapılan siyanür ölçümlerinin sonucu geldi

Erzincan'da toprak kaymasının meydana geldiği altın madeni sahasında yapılan siyanür ölçümleriyle ilgili bilim insanları açıklama yaptı. Prof. Dr. Onur Erdem, "Bu ölçümlerden aldığımız verilere baktığımızda, aslında siyanür açısından şu anki değerlerin çok da risk teşkil etmediğini gördük. Ölçümler devam edecek." ifadelerini kullanırken Doç. Dr. Sermet Sezigen ise "Bu noktada amacımız, bu olayın en iyi şekilde müdahale edilerek sonlandırılması. Şu an risk oluşturacak seviyede siyanür yok." dedi.