Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizlililer ile buluşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizlililer ile buluşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizlililer ile buluşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Şubat 2024 Perşembe günü saat 13:00'da Denizli'ye gelecek ve Özay Gönlüm Bulvarı'nda halka hitap edecek. Denizli'de çeşitli temaslarda bulunacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu.

15.02.2024 20:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Şubat 2024 Perşembe günü, Denizlililer ile buluşacak.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Denizli'ye geleceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Şubat 2024 Perşembe günü saat 13: 00'da Özay Gönlüm Bulvarı'nda halka hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Denizli'de çeşitli temaslarda bulunacak. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizlililer ile buluşacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 21:41:39. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizlililer ile buluşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement