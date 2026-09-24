Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın birçok bölgesinde maalesef sorunlar yaşanıyor. Müslümanlardan entegre olmaları değil asimile olmaları bekleniyor. biz ise entegrasyona evet asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz" dedi. - Son Dakika