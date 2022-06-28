Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya 'nın başkenti Madrid 'e geldi. Havalimanında, yetkililer tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katılımıyla NATO-Türkiye-İsveç-Finlandiya dörtlü görüşmede bulunmak üzere havalimanından ayrıldı. Erdoğan, daha sonra Niinistö, Andersson ve Stoltenberg'in katıldığı Dörtlü Görüşmeye geçti. TS 17.15 sıralarında başlayan görüşme devam ediyor.

Erdoğan: 'Biz Kuru Laf İstemiyoruz. Biz Netice İstiyoruz. Artık Biz Orta Sahada Top Çevirmekten Bıktık'

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Politika › Türkiye-İsveç-Finlandiya-NATO görüşmesi Madrid'de başladı - Son Dakika

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