Politika

Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek

En çok coğrafi işaretli ürünü olan kent belli oldu

Türkiye bir rekora daha imza attı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Gelinen aşamada terör örgütü için yolun sonu görünüyor. Örgütü lağvetmek dışında herhangi bir seçenekleri bulunmuyor"

"2024'te sözde üst düzey 40 teröristi etkisiz hale getirdi"

"Terörsüz Türkiye hedefimize el birliği içinde mutlaka ulaşacağız. Çok boyutlu, her adımı incelenmiş politika yürütüyoruz"

"Terörü kaynağında yok etme stratejisinde önemli başarılar elde ettik. PKK'nın uzantılarını sınır hattımızdan uzaklaştırdık"

"DEAŞ terör örgütünü bozguna uğrattık. Pençe Kilit harekatımızla terör örgütünü kıpırdayamaz hale getiriyoruz"

" Silahları bırakıp örgütü lağvetmek dışında herhangi bir seçenekleri bulunmuyor. Diğer türlü Türkiye'nin kadife eldivene sarılı demir yumruğu ile yüzleşeceklerdir. Kantonculuk oynama devri artık tamamen sona ermiştir"

TRABZON -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.