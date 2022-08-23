Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun mitingi ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun mitingi ertelendi

23.08.2022 17:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun mitingi ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Eylül Cumartesi günü Samsun'da gerçekleştirmesi planlanan mitingin ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Eylül Cumartesi günü Samsun'da gerçekleştirmesi planlanan mitingin ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

Samsun'da 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında yapılacak TEKNOFEST KARADENİZ finaline katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun'da miting yapmayı planladığı, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu tarafından açıklanmıştı.

Ersan Aksu 18 Ağustos Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, Samsun ziyaretinde gerçekleştireceğimiz mitingimizde vatandaşlarımıza hitap edecek hem de TEKNOFEST'e katılacaklar" duyurusunda bulunmuştu.

Aksu bugün yaptığı açıklamada ise mitingin olmayacağını bildirdi. Aksu şunları söyledi:

"30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında şehrimizde düzenlenecek olan dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılacak olan Cumhurbaşkanımız için miting planlamamız da vardı. Ancak aynı gün TEKNOFEST coşkusu ve heyecanı da yaşanacak. Türkiye'nin dört bir yanından katılımcılar olacak. Üreten, tasarlayan, ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi'ne güç katan genç kaşiflerimizin ortaya koyduğu gurur tablosuna hep birlikte şahitlik edeceğiz. 7'den 70'e her insanımızda büyük coşkuya neden olan TEKNOFEST heyecanını vatandaşlarımızın en yoğun şekilde yaşaması için mitingimizi ileri bir tarihte gerçekleştirme kararı aldık. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilimize teşrifleriyle meşale şehrimiz Samsun, sevginin, coşkunun, heyecanın zirvelerinden birini daha yaşayacak. Cumhurbaşkanımız yakın bir tarihte miting için şehrimize teşrif edecekler." - SAMSUN

YORUMLAR
500
Bakan Bilgin'den asgari ücrete zam açıklaması: Şu anda gündemimizde yok, aralık ayında tekrar masaya yatıracağız Bakan Bilgin'den asgari ücrete zam açıklaması: Şu anda gündemimizde yok, aralık ayında tekrar masaya yatıracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad'la görüşeceği iddialarını Bakan Mevlüt Çavuşoğlu yalanladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad'la görüşeceği iddialarını Bakan Mevlüt Çavuşoğlu yalanladı
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Samsun, Eylül, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun mitingi ertelendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:48 Sosyal medyada gündem olmuştu! Eskişehir'de kılıçla gezen 3 kişinin film seti çalışanı olduğu anlaşıldı
16:10 Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın
16:04 Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak
15:50 Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez
15:29 Timsah, kafesine giren adamı kovaladı! Yavaş kalması facianın önüne geçti
15:15 "Göreve abdestli çıkın" diyen Bakan Soylu'ya Halk TV sunucusu Payzin'den tepki: Burası laik bir ülke unuttu galiba
15:12 Bakan Soylu, Silivri'de bıçak ve satırla iki polisi yaralayan saldırgan hakkında konuştu: Bildiğimiz bir tip
15:04 ABD'den Ukrayna'daki vatandaşlarına acil uyarı: Ülkeden hemen ayrılın
15:02 Ahılda korkunç görüntü! Bozayı onlarca koyunu telef etti
16:16 Altın uzmanından şaşkına çeviren tahmin: Altında astronomik bir artış bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 17:25:10. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun mitingi ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement