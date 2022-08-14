Bazı vatandaşlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gurur duyduklarını ifade ederek her zaman yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. - ÇORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Biz de laf yok, iş var'

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Çorum, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış töreninde 'altılı masa'ya pankartlı gönderme - Son Dakika

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