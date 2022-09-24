Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi
Gençlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterisi
Bir vatandaşın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tesbih vermesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genç kıza rozetini hediye etmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması SAKARYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum Ak Parti'ye Gençlik Buluşması" programında konuştu.(1)
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sakarya'daki ebedi ve ezeli kardeşliği bir kez daha yeniledik' - Son Dakika