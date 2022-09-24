Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sakarya'daki ebedi ve ezeli kardeşliği bir kez daha yeniledik" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sakarya'daki ebedi ve ezeli kardeşliği bir kez daha yeniledik"

24.09.2022 21:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sakarya'daki ebedi ve ezeli kardeşliği bir kez daha yeniledik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi Gençlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterisi Bir vatandaşın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tesbih vermesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genç kıza rozetini hediye etmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi

Gençlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterisi

Bir vatandaşın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tesbih vermesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genç kıza rozetini hediye etmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması SAKARYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum Ak Parti'ye Gençlik Buluşması" programında konuştu.(1)

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Serdivan, Sakarya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sakarya'daki ebedi ve ezeli kardeşliği bir kez daha yeniledik' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sakarya'daki ebedi ve ezeli kardeşliği bir kez daha yeniledik" - Son Dakika
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