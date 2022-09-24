Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Serdivan, Sakarya, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sakarya'daki ebedi ve ezeli kardeşliği bir kez daha yeniledik' - Son Dakika

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