Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " İsrail'in 15 ay süren saldırıları sonucu oluşan zararın toplamı 100 milyar dolara yaklaşıyor. Hukukta prensip zararın müsebbibinden tahsil edilmesidir" dedi. - BOGOR
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İsrail'in 15 ay süren saldırıları sonucu oluşan zararın toplamı 100 milyar dolara yaklaşıyor. - Son Dakika
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