Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul, Ankara harabe, İzmir berbat - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul, Ankara harabe, İzmir berbat

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul, Ankara harabe, İzmir berbat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da yaptığı konuşmada, İstanbul ve Ankara'nın harabe olduğunu, İzmir'in ise zaten berbat durumda olduğunu belirtti. Erdoğan, şehirlerin gerçek belediyecilikle tanıştırılacağını vurguladı.

09.02.2024 16:30  Güncelleme: 16:33
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " İstanbul, Ankara harabe, İzmir zaten berbat. Şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tanıştıracağız" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, İzmir, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul, Ankara harabe, İzmir berbat - Son Dakika
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