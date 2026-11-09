Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 2’si ağır 13 kişinin yaralandığını açıkladı. - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 2’si ağır 13 kişinin yaralandığını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 2’si ağır 13 kişinin yaralandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 13 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kaynak: İHA
Recep Tayyip ErdoğanDemir ÇelikPolitikaAliağaİzmirSon Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 2’si ağır 13 kişinin yaralandığını açıkladı. - Son Dakika
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