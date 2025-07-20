Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kıbrıs Türkü'nün asırlık su hasretine son verdik, içme suyunun ardından tarımsal sulamada da devrimsel nitelikte adımlar atıyoruz" dedi. - LEFKOŞA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kıbrıs Türkü'nün asırlık su hasretine son verdik, içme suyunun ardından tarımsal sulamada da devrimsel nitelikte... - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?