Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Bugün bu topraklara bir mühür daha vuruyoruz. Bugün Kıbrıs Türk halkına muhteşem bir eser daha kazandırıyoruz" dedi. - LEFKOŞA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, 'Bugün bu topraklara bir mühür daha... - Son Dakika
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