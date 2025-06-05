Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tebriği vesilesiyle kendisini arayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tebriği vesilesiyle kendisini arayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi... - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?