Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Devlet Başkanı Goita ile telefon görüşmesi yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali Devlet Başkanı Assimi Goita ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki lider, ikili ilişkileri güçlendirmek ve bölgesel konuları ele almak için işbirliği yapma konusunda mutabık kaldı.
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31.07.2024 18:19:57. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Devlet Başkanı Goita ile telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika
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