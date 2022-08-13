Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millete hizmetten nasibi olmayanlara inat eserlerimizle mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millete hizmetten nasibi olmayanlara inat eserlerimizle mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz"

13.08.2022 18:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millete hizmetten nasibi olmayanlara inat eserlerimizle mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Millete hizmetten nasibi olmayanlara inat, Çorum'la birlikte 81 vilayetimizin tamamına eserlerimizle mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Millete hizmetten nasibi olmayanlara inat, Çorum'la birlikte 81 vilayetimizin tamamına eserlerimizle mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da katıldığı toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri çıkacak bu sevdaya çamur atmaya kalkacak. Yine kendini bilmezler çıkacak aramızdaki muhabbete kara çalmaya niyetlenecek. Kapalı otel salonlarını dahi dolduramayanlar, meydanlardan sokaklara taşan şu sevgi selini hafife alacaklar. Varsın onlar, bizim birbirimizi Allah için sevmemizin sırrına eremesinler, varsın onlar bizim nasıl bir millet, nasıl bir memleket sevdası içinde olduğumuzu anlayamasınlar. Varsın onlar bizim bu yola başımızı, canımızı, yüreğimizi koyduğumuzu idrak edemesinler. Biz gözü görmeyen, kulağı olup işitmeyen, dili olup söyleyemeyen, kalbi nasır tutmuş gafillere rağmen muhabbetimizi güçlendireceğiz. Millete hizmetten nasibi olmayanlara inat, Çorum'la birlikte 81 vilayetimizin tamamına eserlerimizle mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz" dedi. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Çorum, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Millete hizmetten nasibi olmayanlara inat eserlerimizle mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz' - Son Dakika

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