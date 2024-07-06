Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım'ın Hollanda maçını izlemek üzere Almanya'ya gitti

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile oynayacağı maçı izlemek üzere Kısıklı'daki evinden çıkarak Almanya'ya gitti.

A Milli Takımımız, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile saat 22.00' de Almanya'nın Berlin'de Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak. - İSTANBUL