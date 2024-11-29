Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Pek çok coğrafyada süregelen insani krizler her seferinde çok daha keskin bir şekilde mevcut dünya düzeninin kırılganlığını gözler önüne sermekte." - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Pek çok coğrafyada süregelen insani krizler her seferinde çok daha keskin bir şekilde mevcut dünya düzeninin... - Son Dakika
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