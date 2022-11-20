Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus basınına açıklamalar yaptı! Avrupa ile ilgili sözleri çok ağır

Türkiye ve Rusya arasında son dönemde başlayan yakınlaşma, iki liderin demeçlerine de yansıdı. Rus basınına konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde Avrupa ve Rusya arasında yaşananlara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"BEDELİNİ SONSUZ DERECEDE ÖDEYECEKLER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'yı izole etme politikasının Batı ülkeleri için ciddi sonuçlara yol açabileceğine inandığını söyledi. Erdoğan "AB ve özellikle Polonya, Rusya'yı yalnızlaştırmanın bedelini sonsuz derecede ödeyecek" dedi.

Rusya federal TV kanalında "Moskova.Kremlin.Putin" programına konuşan Erdoğan, "Bedel sonsuz olacak. Ve Avrupa bu bedeli giderek daha fazla ödüyor ve bununla birlikte özellikle Polonya da" dedi.

"UKRAYNA KRİZİNİN KAZANANI OLMAYACAK"

Erdoğan, "Ukrayna krizinin kazananı olmayacak ve barışın sağlanmasından tüm taraflar yararlanacak" diye konuştu. Program bu gece yayınlanacak.