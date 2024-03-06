Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülke düşmanlarına dağları mağaraları dar ediyoruz - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülke düşmanlarına dağları mağaraları dar ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halktan aldığı güçle teröristlere karşı mücadele ettiklerini belirterek, 'Bunların inlerine girdik mi? Nerede bir terörist varsa tepelerine biniyoruz.' dedi. Erdoğan, Elazığ'da yaptığı konuşmada ülkenin düşmanlarına karşı kararlılıkla mücadele edildiğini vurguladı.

06.03.2024 18:17  Güncelleme: 18:21
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Sizlerden aldığımız güçle ülke düşmanlarına kaçtıkları dağları mağaraları dar ediyoruz. Bunların inlerine girdik mi? Nerede bir terörist varsa tepelerine biniyoruz." - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Güvenlik, Terör, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülke düşmanlarına dağları mağaraları dar ediyoruz - Son Dakika

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