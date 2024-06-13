Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda maalesef dünyanın kaderi 5 ülkenin elinde. Bu 5 ülkeden bir tanesi hayır dediği zaman mesele bitiyor. Son olayda bu 5 ülkeden bir tanesi devamlı İsrail'in yanında yer alıyor, çocuklar, kadınlar, gazeteciler ölmüş, umurlarında değil. Bakıyorsunuz Sanchez tek başına çıkıp bayrağı açıyor. Ardından 2 Batılı ülke buna katılıyor. Bunu bizim yaygınlaştırmamız lazım" dedi. - MADRİD