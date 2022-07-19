Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'deki krizi biz çıkarmadık tüm yükü biz alamayız" dedi. - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'deki krizi biz çıkarmadık tüm yükü biz alamayız" dedi.

19.07.2022 21:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'deki krizi biz çıkarmadık tüm yükü biz alamayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'deki krizi biz çıkarmadık tüm yükü biz alamayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Suriye'deki krizi biz çıkarmadık tüm yükü biz alamayız" dedi. - TAHRAN

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Suriye'de) Anayasa Komitesinin başarısızlığı Astana sürecinin başarısızlığı olarak görülmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Suriye'de) Anayasa Komitesinin başarısızlığı Astana sürecinin başarısızlığı olarak görülmektedir. Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Suriye'de terörle mücadele) Astana garantörleri olarak Rusya Federasyonu ve İran'dan beklentimiz, bu mücadelede Türkiye'ye... Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Suriye'de terörle mücadele) Astana garantörleri olarak Rusya Federasyonu ve İran'dan beklentimiz, bu mücadelede Türkiye'ye... Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milli güvenliğimize kast eden şer odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız.' Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milli güvenliğimize kast eden şer odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız.'
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Suriye'deki krizi biz çıkarmadık tüm yükü biz alamayız' dedi. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'deki krizi biz çıkarmadık tüm yükü biz alamayız" dedi. - Son Dakika
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