Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , " Suriye 'deki krizi biz çıkarmadık tüm yükü biz alamayız" dedi. - TAHRAN

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Suriye'de terörle mücadele) Astana garantörleri olarak Rusya Federasyonu ve İran'dan beklentimiz, bu mücadelede Türkiye'ye...

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Politika, Son Dakika

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