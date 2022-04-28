Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bu yıl hac konusunda 37 bin 770 kişilik bir kontenjana sahip olacak. Umre için herhangi bir rakam söz konusu değil" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bu yıl hac konusunda 37 bin 770 kişilik bir kontenjana sahip olacak. Umre için herhangi bir rakam söz konusu değil"

"Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele alacağız. İlişkilerimizi geçmişte olacağının da ilerisine de taşıyacağımıza inanıyorum"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulundu.