Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bu yıl hac konusunda 37 bin 770 kişilik bir kontenjana sahip olacak. Umre için herhangi bir rakam söz konusu değil" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bu yıl hac konusunda 37 bin 770 kişilik bir kontenjana sahip olacak. Umre için herhangi bir rakam söz konusu değil"

28.04.2022 16:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bu yıl hac konusunda 37 bin 770 kişilik bir kontenjana sahip olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bu yıl hac konusunda 37 bin 770 kişilik bir kontenjana sahip olacak. Umre için herhangi bir rakam söz konusu değil"

"Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele alacağız. İlişkilerimizi geçmişte olacağının da ilerisine de taşıyacağımıza inanıyorum"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye bu yıl hac konusunda 37 bin 770 kişilik bir kontenjana sahip olacak. Umre için herhangi bir rakam söz konusu değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye bu yıl hac konusunda 37 bin 770 kişilik bir kontenjana sahip olacak. Umre için herhangi bir rakam söz konusu değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye bu yıl hac konusunda 37 bin 770 kişilik bir kontenjana sahip olacak. Umre için herhangi bir rakam söz konusu değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye bu yıl hac konusunda 37 bin 770 kişilik bir kontenjana sahip olacak. Umre için herhangi bir rakam söz konusu değil

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Suudi Arabistan) Ziyaretim, iki kardeş ülke olarak yeni bir iş birliği dönemini başlatma yönündeki ortak irademizin... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Suudi Arabistan) Ziyaretim, iki kardeş ülke olarak yeni bir iş birliği dönemini başlatma yönündeki ortak irademizin...

Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Türkiye, Umre, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye bu yıl hac konusunda 37 bin 770 kişilik bir kontenjana sahip olacak. Umre için herhangi bir rakam söz konusu değil' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bu yıl hac konusunda 37 bin 770 kişilik bir kontenjana sahip olacak. Umre için herhangi bir rakam söz konusu değil" - Son Dakika
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