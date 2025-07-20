Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Tarım, enerji, su ve sosyal konutlar gibi temel alanlarda Kıbrıs Türkü'nün ihtiyacını karşılayacak projelere öncelik veriyoruz" dedi. - LEFKOŞA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Tarım, enerji, su ve sosyal konutlar gibi temel alanlarda Kıbrıs Türkü'nün ihtiyacını karşılayacak projelere... - Son Dakika
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