Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye sürecinde bu hafta itibariyle yeni bir evreye geçilmiş oldu. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmaya başlamasından son derece memnunum" dedi. - İSTANBUL