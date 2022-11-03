Cumhurbaşkanı Erdoğan, TikTok hesabı açtı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TikTok hesabı açtı

03.11.2022 21:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya platformu TikTok'a katıldı. "rtedijital" kullanıcı adını alan Erdoğan'ın Erdoğan'ın en çok izlenen videosu 9.2 milyon görüntülenme ile Sincan'da karanfillerle karşılandığı anlar oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TikTok hesabı açtı. "rtedijital" kullanıcı adıyla açılan hesapta, Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine ait videoları paylaştı.

84 BİN KİŞİ TAKİP EDİYOR

Şu an için 84 bin takipçisi bulunan hesapta şu an için 33 video bulunuyor. Hesabın beğenileri ise şimdilik gizli tutuluyor.

EN FAZLA İZLENEN VİDEOSU KARANFİLLERLE KARŞILANDIĞI ANLAR OLDU

Paylaşılan videolar arasında en çok izlenen ise 9,2 milyon görüntülenme ile Erdoğan'ın Sincan'da karanfillerle karşılanmasına ait anlar oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TikTok hesabı açtı! En çok izlenen videosu 9.2 milyon görüntülendi
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Recep Tayyip Erdoğan, Teknoloji, Politika, Güncel, Son Dakika

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