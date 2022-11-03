Cumhurbaşkanı Erdoğan, TikTok hesabı açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TikTok hesabı açtı. "rtedijital" kullanıcı adıyla açılan hesapta, Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine ait videoları paylaştı.
Şu an için 84 bin takipçisi bulunan hesapta şu an için 33 video bulunuyor. Hesabın beğenileri ise şimdilik gizli tutuluyor.
Paylaşılan videolar arasında en çok izlenen ise 9,2 milyon görüntülenme ile Erdoğan'ın Sincan'da karanfillerle karşılanmasına ait anlar oldu.
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