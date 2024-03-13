Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yalan yanlış haberlerle milletimizi karamsarlığa sürükleyenlerin gayesi ülkeyi eski terör günlerine döndürmektir. - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yalan yanlış haberlerle milletimizi karamsarlığa sürükleyenlerin gayesi ülkeyi eski terör günlerine döndürmektir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yalan yanlış haberlerle milletimizi karamsarlığa sürükleyenlerin gayesi ülkeyi eski terör günlerine döndürmektir.

13.03.2024 14:42
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yalan yanlış haberlerle milletimizi karamsarlığa sürükleyenlerin gayesi ülkeyi eski terör günlerine döndürmektir. Bunların gayesi eski istikrarsızlık, kavga, terör günlerine döndürmektir. Türkiye'nin geleceğine ilişkin vizyonları, programları olmayanların heybesinde tek malzeme budur. Bizim bu ülke ve millet için çok büyük hayallerimiz vardır." - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Yalan yanlış haberlerle milletimizi karamsarlığa sürükleyenlerin gayesi ülkeyi eski terör günlerine döndürmektir. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yalan yanlış haberlerle milletimizi karamsarlığa sürükleyenlerin gayesi ülkeyi eski terör günlerine döndürmektir. - Son Dakika
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