Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yalan yanlış haberlerle milletimizi karamsarlığa sürükleyenlerin gayesi ülkeyi eski terör günlerine döndürmektir. Bunların gayesi eski istikrarsızlık, kavga, terör günlerine döndürmektir. Türkiye'nin geleceğine ilişkin vizyonları, programları olmayanların heybesinde tek malzeme budur. Bizim bu ülke ve millet için çok büyük hayallerimiz vardır." - ŞIRNAK
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın katılımıyla Aralık 2023'te Türkiye'de düzenlenen Türkiye-Irak Güvenlik Zirvesi'nin bir sonraki toplantısı aynı formatla yarın Bağdat'ta yapılacak.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi ve Bursa'daki değişim ve dönüşümü anlattı ve kentsel dönüşüm çalışmalarına vurgu yaptı. Yeni dönem projelerini açıklayan Başkan Aktaş, Demirtaş mahallesi sakinleriyle buluştu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, yerel seçimlerde 1149 seçim çevresinde büyükşehir belediye başkanı, il, ilçe ve belde belediye başkanı adayı gösterdiklerini söyledi. Zeybek, Türkiye'deki 11 büyükşehir sayısını 15'e çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca, CHP'nin Karadeniz bölgesinde önemli bir başarı elde edeceğini ve ilçe belediyelerinin sayısını artırmak istediklerini belirtti.
AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Kayıboyu Mahallesi'ne ziyarette bulundu. Yaman, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek projelerini anlattı ve mahallelilerin talep ve önerilerini dinledi. Ziyarette Yaman'a AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, İl Başkanı Serkan Yıldırım ve partililer eşlik etti.
Cumhur İttifakı Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer, Duraliler Mahalle sakinleriyle iftar programında bir araya geldi. Sümer, yeni dönemde sosyal belediyeciliğe ağırlık vereceklerinin altını çizerek, 'Dar gelirli vatandaşlarımızı düşünmezsek olmaz. Duraliler'i düşünmezsek olmaz. Tüm bireylerin erişebileceği bir Kepez olmazsa olmaz' dedi.
Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte huzur ve asayişin sağlanmasına yönelik denetim ve şok uygulamalar aralıksız devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 21 kahvehane/kıraathane, 11 kafe, 26 çay ocağı, 7 oyun salonu ve 5 otopark kontrol edilmiş, 2 bin 249 şahıs sorgulanırken 4 aranan şahıs yakalanmıştır. Ayrıca, uygulamalarda 10 ruhsatsız tabanca, 4 kuru sıkı tabanca, 4 tüfek, 7 adet kesici ve delici alet, 14 adet şarjör, 222 adet tabanca ve av tüfeği fişeği, 75 adet sentetik ecza maddesi, 1,49 gram metamfetamin maddesi, 1 gram esrar maddesi, 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Uygulamada ayrıca 589 araç kontrol edilmiş ve 3 araç sürücüsüne 37 bin 540 TL idari para cezası uygulanmıştır.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (EOSB) faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret ederek, çalışan ve yöneticilerle buluştu. Hatipoğlu, işçilerle de bir araya gelip yerel yönetimlere olan taleplerini dinledi ve çevre yolu, tramvay ulaşımı ve trafik şikayetlerinin çözümü hakkında projeler geliştirildiğini ifade etti.
AK Partili Belediye Başkan Adayları Ekrem Başer ve Halil Pekdemir, fabrikaları gezerek hem iş dünyasına hem de çalışan kesime güvence veriyor.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmalarını sürdürdüğü Kınık ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla buluşarak, İzmir'e daha fazla hizmet etme vaktinin geldiğini belirtti. Dağ, 1 Nisan günü kaybedeni olmayan, 4,5 milyon İzmirli hemşehrimizin tamamının kazandığı güzel bir hikayeyi hep birlikte yazacaklarını söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Şırnak'ın aldığı hizmetleri artırarak devam ettirmek istediklerini söyledi. Yalçın, Şırnak'ın huzur ve hizmetle buluşmasını istediklerini belirtti. Yalçın ve diğer AK Parti yetkilileri, Şırnak'ın kalkınması ve gelişmesi için çalışacaklarını vurguladı.
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