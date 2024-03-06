Cumhurbaşkanı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Azerbaycan Savunma Bakanı ile görüştü - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Azerbaycan Savunma Bakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Azerbaycan Savunma Bakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Görgün, görüşme sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Azerbaycan ile savunma sanayii alanında yeni iş birlikleri ve anlaşmaların gerçekleşmesini temenni etti.

06.03.2024 19:47  Güncelleme: 19:50
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Cumhurbaşkanı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, görüşme ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve beraberindeki Heyeti Başkanlığımızda misafir ettik. Kendilerine ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile savunma sanayii alanında gerçekleştirdiğimiz toplantının her iki ülke için yeni iş birlikleri ve anlaşmalara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Azerbaycan Savunma Bakanı ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Azerbaycan Savunma Bakanı ile görüştü - Son Dakika
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