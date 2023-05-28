Seçime ilişkin provokatif paylaşımlara soruşturma! 5 kişi hakkında gözaltı kararı var - Son Dakika
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Seçime ilişkin provokatif paylaşımlara soruşturma! 5 kişi hakkında gözaltı kararı var

Seçime ilişkin provokatif paylaşımlara soruşturma! 5 kişi hakkında gözaltı kararı var

28.05.2023 13:09

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin sosyal medyada provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı. 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin sosyal medyada provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

PROVOKATİF PAYLAŞIMLAR İNCELENDİ

Başsavcılık, sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak şekilde kamu düzenini ve barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri paylaşarak alenen yayan, provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan hesapları incelemeye aldı.

5 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bugün gerçekleştirilen seçime ilişkin bu yönde yapılan paylaşımlar üzerine resen soruşturma başlatan savcılık tarafından, kimliği tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, paylaşımları yapan diğer hesapların kimlik tespiti için çalışmalara devam ediyor.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet, Politika, Güncel, Son Dakika

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