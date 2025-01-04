Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Samsun 8. Olağan Kongresi'nde konuştu: (1)

Politika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Muhalefetin sahte ve sanal gündemleri sizleri asla yanıltmasın. Muhalefetin iş bilmezliği, beceriksizliği, tembelliği sizi asla gevşetmesin. Onlarla bizim aramızda ufuk, vizyon, ideal ve hedef farkı var." dedi.

Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Samsun 8. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Konuşma yapacağı sahneye, perşembe günü hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un "İçim Yanar" şarkısı eşliğinde çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahnede bir süre şarkıyı dinledi.

Arabesk müziğin efsane ismi olarak nitelendirdiği Tayfur'u rahmetle yad eden Erdoğan, onun hayatıyla, müziğiyle, tarzıyla, milli ve yerli duruşuyla Türkiye'nin en müstesna sanatçılarından biri olduğunu söyledi.

Ferdi Tayfur'un ailesine, sevenlerine, hayranlarına ve sanat camiasına başsağlığı dileyen Erdoğan, Tayfur için salondakilerle Fatiha Suresi okudu.

"Samsun'u her alanda büyütmek için aşkla çalışacağız"

Erdoğan, istiklal baharının ilk çiçeği, milletine müşfik, millet düşmanlarına Karadeniz gibi hırçın olan, şahitlerin, şehitlerin, yiğitlerin şehri Samsun'da olmanın bahtiyarlığını yaşadığını belirtti.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyecilik vizyonunu tercih ettikleri için Samsunlulara teşekkür eden Erdoğan, şehrin her zaman güven ve istikrardan yana olduğunu söyledi.

Samsun'un her zaman iradesini huzur ve emniyetten yana kullandığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Samsun her zaman 'hizmet siyaseti, eser siyaseti.' dedi. 31 Mart'ta da işi yine ehline verdiniz. Bize güvendiniz, inandınız, itimat ettiniz. İnşallah biz de sizin güveninizi boşa çıkarmayacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak emanetinize gözümüz gibi bakacak, Samsun'u her alanda büyütmek için aşkla çalışacağız. Buradan tüm arkadaşlarıma şunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Bu millet, bizden daha fazla eser ve proje üretmemizi bekliyor. Bir ferdi olmaktan şeref duyduğumuz bu aziz millet, bizden yatırım bekliyor, kendisine layıkıyla hizmet etmemizi bekliyor. Her dava arkadaşımızın milletin bu beklentilerinin hakkını vereceğine inanıyorum. Unutmayınız, AK Parti kadroları olarak bizler, konfora değil, çileye talip olduk. Bizler, koltuklarda rahatça oturmak için değil, hizmet etmek için geldik. Bizler şahsi kariyerimizi inşa etmek için değil, milletin hakkını, hukukunu, onurunu korumak için bu görevleri üstlendik."

"Millete hizmeti ibadet olarak gören Türkiye sevdalısı bir kadroyuz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkaları ne yaparsa yapsın oyalanma gibi bir lükslerinin, durmak, duraksamak, rehavete kapılmak gibi bir haklarının olmadığını dile getirdi.

İçi boş tartışmalarla, münakaşayla, polemikle geçirecek tek bir saniyelerinin olmadığını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Muhalefetin sahte ve sanal gündemleri sizleri asla yanıltmasın. Muhalefetin iş bilmezliği, beceriksizliği, tembelliği sizi asla gevşetmesin. Onlarla bizim aramızda ufuk, vizyon, ideal ve hedef farkı var. Onlarla bizim aramızda millete hizmetkarlık yapmak gibi derin zihniyet farkı var. Biz, millete hizmet ettikçe büyüyen, güçlenen bir partiyiz. Biz, millete hizmeti ibadet olarak gören Türkiye sevdalısı bir kadroyuz. 22 yıldır olduğu gibi yine aşkla koşacağız. Her gün bir öncekinden daha fazla terleyeceğiz. Her gün yeni bir insana ulaşacak, yeni bir kalp kazanacak, yeni bir eli sıkacak, şehrimiz, ilçemiz için yeni iş ortaya koyacağız. Eserlerimizle temayüz edeceğiz, projelerimizle konuşulacağız, hizmetlerimizle milletin hayır duasını alacağız. Başta büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımız olmak üzere bütün yol ve dava arkadaşlarımızdan heyecanlarını, mücadele azimlerini ve hizmet etme kararlılıklarını en üst seviyede tutmalarını özellikle bekliyorum."

"Her kongremize dayanışma, birlik, coşku, feragat damga vuruyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sürecindeki özverili, gayretli, samimi çalışmalarından dolayı her kademedeki arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.

İlçe kongreleriyle 12 Ekim'de startını verdikleri 8. Olağan Kongre sürecinin 30 Kasım'dan itibaren il kongreleriyle devam ettiğini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde kongrelerimizi hamdolsun, barış, huzur ve kardeşlik iklimi içinde birbirimize sıkıca kenetlenerek gerçekleştiriyoruz. Rakiplerimizden farklı olarak bizim kongrelerimizde hırs, davamızın ve dava arkadaşlığımızın önüne asla geçmiyor. Her kongremize dayanışma, birlik, coşku, feragat damga vuruyor. Helalleşerek, kucaklaşarak, birbirimize sarılarak, kardeşliğimizi daha da perçinleyerek bu hassas süreci partimize yakışır şekilde yürütüyoruz. AK Parti Samsun Kongremizin de partimiz ve davamız için, hepsinden öte ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Samsun ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Aksaray İl Kongremizin de başarılı geçmesini, partimiz ve milletimiz açısından hayırlara vesile olmasını Cenabıallah'tan niyaz ediyorum."

(Sürecek)